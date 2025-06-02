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Ілон Маск анонсував XChat — новий месенджер із шифруванням «у стилі біткоїна»

12:12, 2 червня 2025
Новий сервіс дозволяє обмінюватися файлами, здійснювати дзвінки та створювати групові чати, доступний поки що лише для платних користувачів X.
Ілон Маск анонсував XChat — новий месенджер із шифруванням «у стилі біткоїна»
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Власник соціальної мережі X Ілон Маск анонсував запуск нового месенджера XChat. Він підтримує наскрізне шифрування, зникаючі повідомлення та обмін файлами будь-якого формату.

«Систему створено на основі Rust з використанням шифрування у стилі біткоїна, повністю нова архітектура», – йдеться у повідомленні Маска в Х.

XChat також дозволяє здійснювати аудіо- та відеодзвінки, створювати групові чати та позначати повідомлення як непрочитані.

Як повідомляє Business Insider, це логічне продовження функціоналу зашифрованих повідомлень, який з’явився у соцмережі ще у травні 2023 року — тоді він був доступний лише для платних користувачів.

Наразі новий месенджер поступово впроваджується серед передплатників платної версії X.

За інформацією TechCrunch, XChat позиціонують як потужнішу та безпечнішу альтернативу вбудованим особистим повідомленням (DM), що вже працюють у соцмережі.

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Ілон Маск

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