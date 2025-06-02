Илон Маск анонсировал XChat — новый мессенджер с шифрованием «в стиле биткоина»

Новый сервис позволяет обмениваться файлами, совершать звонки и создавать групповые чаты, доступные пока только для платных пользователей X.

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Владелец социальной сети X Илон Маск анонсировал запуск нового мессенджера XChat. Он поддерживает сквозное шифрование, исчезающие сообщения и обмен файлами любого формата.

«Система создана на основе Rust с использованием шифрования в стиле биткойна, полностью новая архитектура», — говорится в сообщении Маска в X.

XChat также позволяет совершать аудио- и видеозвонки, создавать групповые чаты и помечать сообщения как непрочитанные.

Как сообщает Business Insider, это логичное продолжение функционала зашифрованных сообщений, который появился в соцсети ещё в мае 2023 года — тогда он был доступен только платным пользователям.

Сейчас новый мессенджер постепенно внедряется среди подписчиков платной версии X.

По информации TechCrunch, XChat позиционируется как более мощная и безопасная альтернатива встроенным личным сообщениям (DM), которые уже работают в соцсети.

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