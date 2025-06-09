Публиковали данные о перемещении работников ТЦК – будут судить администраторов групп мессенджеров

Будут судить администраторов Телеграмм-каналов и Вайбер-групп.

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Во Львовской области СБУ собрала массив доказательной базы на четырех жителей региона, которые помогали военнообязанным уклониться от призыва. Материалы дела направлены в суд. Об этом сообщило Управление СБУ во Львовской области.

В ведомстве подчеркивают, что речь идет об администраторах Телеграмм-каналов и Вайбер-групп, которые вместе с пользователями сообществ, публиковали информацию о перемещении украинских правоохранителей, в том числе представителей ТЦК и СП.

«Таким образом, Интернет-ресурсы пользовались спросом среди мужчин призывного возраста, которые пытались уклониться от воинского долга», - добавили в СБУ.

Также там напомнили, что в мае этого года киберспециалисты СБУ разоблачили администраторов и заблокировали Телеграмм-каналы и Вайбер-группы.

Отвечать фигуранты будут перед законом согласно ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

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