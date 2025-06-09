Трамп наказав вжити всі необхідні заходи через масові заворушення в Лос-Анджелесі

Дональд Трамп заявив, що Лос-Анджелес «окупований нелегальними мігрантами та злочинцями» і доручив вжити заходів для «звільнення міста».

Джерело фото: AP Photo/Jae C. Hong

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Президент США Дональд Трамп зробив різку заяву щодо ситуації в Лос-Анджелесі, назвавши місто «окупованим нелегальними мігрантами та злочинцями».

«Колись велике американське місто Лос-Анджелес було окуповане нелегальними мігрантами та злочинцями. Зараз насильницькі, заколотницькі натовпи атакують наших федеральних агентів, намагаючись зірвати операції з депортації», - заявив Трамп.

За його словами, він доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноем, міністру оборони Піту Гегсету та генеральному прокурору Пем Бонді, у координації з усіма відповідними відомствами та агентствами, вжити всіх необхідних заходів для «звільнення Лос-Анджелеса від мігрантського вторгнення і припинення цих мігрантських заворушень».

«Порядок буде відновлено, нелегалів буде вислано, а Лос-Анджелес — звільнено. Дякую за увагу до цього питання!», - додав Трамп.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Лос-Анджелесі виникли сутички між сотнями протестувальників та федеральними імміграційними органами.

Також віцегубернаторка Каліфорнії Елені Куналакіс заявила, що 9 червня очікує подання федерального позову від керівництва штату проти адміністрації президента США Дональда Трампа.

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