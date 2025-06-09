Кабмін прибрав згадку про державні цільові фонди як суб’єкти надання інформації про використання публічних коштів

Постановою Кабміну внесені зміни до Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

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Уряд постановою від 4 червня 2025 року №655 вніс зміни до Порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних коштів, яким змінив визначення суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів.

Зокрема, у новій редакції викладено абзац 4 пункту 3. Відповідно до змін визначено, що суб’єкти надання інформації про використання публічних коштів — розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, Національний банк, державні банки, а також Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та органи Пенсійного фонду України відповідно до вимог Закону.

Нагадаємо, до змін до суб’єктів надання інформації про використання публічних коштів у цій постанові відносилися розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів, суб’єкти господарювання державної і комунальної власності, Національний банк, державні банки, державні цільові фонди, а також фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування та органи Пенсійного фонду України відповідно до вимог Закону.

Таким чином, постановою №655 окрему згадку про державні цільові фонди прибрали.

Відповідно до Методики визначення джерел і механізмів фінансового забезпечення публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій, затвердженої наказом Мінфіну від 28 лютого 2025 року №131 державні цільові фонди — це державний дорожній фонд, державний фонд поводження з радіоактивними відходами, державний фонд розвитку водного господарства, державний фонд внутрішніх водних шляхів, державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації, спрямування коштів з яких має цільовий характер, що визначений Бюджетним кодексом України.

Разом із тим, Закон «Про відкритість використання публічних коштів» передбачає, що він поширюється на відносини, пов’язані з підготовкою і оприлюдненням розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, підприємствами, Національним банком України, державними банками, державними цільовими фондами, а також Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та органами Пенсійного фонду інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів.

Автор: Наталя Мамченко

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