Вибирає цілі за допомогою штучного інтелекту – у ГУР попередили про новий російський дрон V2U

Росія використовує на Сумщині новий ударний БпЛА V2U, здатний автономно обирати цілі за допомогою ШІ — попередження ГУР.

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Головне управління розвідки розповіло, що РФ почала застосовувати на Сумському напрямку новий ударний безпілотник V2U. Зокрема, як вказують у ГУР, його особливістю є здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту.

«Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin. V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ. Імовірно, застосовується навігація за допомогою “комп’ютерного зору” — дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості», — пояснюють у ГУР.

У дроні також є можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок.

«Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора», — додають у розвідці.

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