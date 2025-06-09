Выбирает цели с помощью искусственного интеллекта – в ГУР предупредили о новом российском дроне V2U

Россия использует на Сумщине новый ударный БпЛА V2U, способный автономно выбирать цели с помощью ИИ – предупреждения ГУР.

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Главное управление разведки сообщило, что РФ начала применять на Сумском направлении новый ударный беспилотник V2U. В частности, как отмечают в ГУР, его особенностью является способность к автономному поиску и выбору целей с помощью искусственного интеллекта.

«Вычислительная система основана на китайском миникомпьютере Leetop A203, в котором в качестве центрального процессора используется высокоскоростная сборка на базе NVIDIA Jetson Orin.

V2U оснащен всего одним GPS-модулем, что, вероятно, свидетельствует об отказе россиян от использования спутниковой навигации из-за работы украинских систем РЭБ. Предположительно, применяется навигация с помощью “компьютерного зрения” — дрон сравнивает изображение с камеры с предварительно загруженными фото местности», — поясняют в ГУР.

В дроне также предусмотрена возможность управления в формате FPV через LTE-связь.

«Установлен модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, работающий с SIM-картой украинского мобильного оператора», — добавляют в разведке.

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