В этом году из заведений высшего образования отчислили 4-5 тысяч аспирантов, — Минобразования

Стало известно, как продолжаются проверки успеваемости аспирантов и сколько человек отчислили.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В украинских заведениях высшего образования за последние годы заметно выросло количество аспирантов. В частности, в 2022 и 2023 годах наблюдалось аномально высокое количество мужчин, которые поступали в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии 24 каналу.

По его словам, целью многих поступающих было получение отсрочки от мобилизации. В связи с этим в прошлом году были изменены условия вступительной кампании, а сейчас в Украине продолжаются проверки успешности обучения аспирантов.

В частности, проверки касаются вступивших в 2022–2023 годах. По словам Винницкого, в 2023 году в аспирантуру поступило более 18 тысяч человек.

"На сегодняшний день пока нет окончательных цифр, но знаю, что примерно 4 – 5 тысяч уже не являются аспирантами по разным причинам. Их отчислили в этом году", – уточнил замминистра образования.

Винницкий также отметил, что к отчислениям приводят не только государственные проверки. Образовательные учреждения сами осуществляют контроль за обучением аспирантов.

"Здесь важно понимать, что не только государство проверяет - мы доверяем нашим учебным заведениям. Есть примеры, когда университеты сами видят, что к ним пришли аспиранты, которые на самом деле не выполняют образовательную программу, не пишут статей, диссертаций, не проводят исследования", - отметил чиновник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.