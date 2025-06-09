Практика судов
  1. В Украине

В этом году из заведений высшего образования отчислили 4-5 тысяч аспирантов, — Минобразования

12:01, 9 июня 2025
Стало известно, как продолжаются проверки успеваемости аспирантов и сколько человек отчислили.
В этом году из заведений высшего образования отчислили 4-5 тысяч аспирантов, — Минобразования
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В украинских заведениях высшего образования за последние годы заметно выросло количество аспирантов. В частности, в 2022 и 2023 годах наблюдалось аномально высокое количество мужчин, которые поступали в аспирантуру на дневную форму обучения по контракту. Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в комментарии 24 каналу.

По его словам, целью многих поступающих было получение отсрочки от мобилизации. В связи с этим в прошлом году были изменены условия вступительной кампании, а сейчас в Украине продолжаются проверки успешности обучения аспирантов.

В частности, проверки касаются вступивших в 2022–2023 годах. По словам Винницкого, в 2023 году в аспирантуру поступило более 18 тысяч человек.

"На сегодняшний день пока нет окончательных цифр, но знаю, что примерно 4 – 5 тысяч уже не являются аспирантами по разным причинам. Их отчислили в этом году", – уточнил замминистра образования.

Винницкий также отметил, что к отчислениям приводят не только государственные проверки. Образовательные учреждения сами осуществляют контроль за обучением аспирантов.

"Здесь важно понимать, что не только государство проверяет - мы доверяем нашим учебным заведениям. Есть примеры, когда университеты сами видят, что к ним пришли аспиранты, которые на самом деле не выполняют образовательную программу, не пишут статей, диссертаций, не проводят исследования", - отметил чиновник.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования университет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин исключил упоминание о государственных целевых фондах как субъектах предоставления информации об использовании публичных средств

Постановлением Кабмина внесены изменения в Порядок администрирования единого веб-портала использования публичных средств.

Кабмин утвердил порядок формирования фонда оплаты труда госслужащих в государственном органе

Фонд формируется из расчета предельной численности государственных служащих в государственном органе.

Экзамен на умение управлять автомобилем не могут сдать 83% выпускников автошкол – в сервисных центрах говорят, что проблема может заключаться в самих автошколах

В 2023 году экзамен на умение управлять транспортными средствами с первой попытки успешно сдали 37% выпускников автошкол.

Депутаты планируют вернуться к рассмотрению законопроекта о наказании за злоупотребление правами в уголовном процессе

Денис Маслов и Сергей Ионушас считают, что изменения касательно противодействия злоупотреблению процессуальными правами в уголовном процессе «давно назрели».

Требование МВФ провести реформу таможни перенесено на конец года, так как на нее нужны сотни миллионов долларов – Шмыгаль

По словам Дениса Шмыгаля, выполнение требования МВФ по реформе таможни, которая включает проведение оценки добросовестности таможенников и избрание нового главы Таможенной службы с решающим голосом международников, пока отложено, так как на это нужны сотни миллионов долларов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сліденко
    Андрій Сліденко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ірина Галига
    Ірина Галига
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва