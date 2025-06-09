Цього року із закладів вищої освіти відрахували 4-5 тисяч аспірантів, — Міносвіти

Стало відомо, як тривають перевірки успішності аспірантів і скільки осіб відрахували.

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В українських закладах вищої освіти за останні роки помітно зросла кількість аспірантів. Зокрема, у 2022 та 2023 роках спостерігалася аномально висока кількість чоловіків, які вступали до аспірантури на денну форму навчання за контрактом. Про це розповів аступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький у коментарі 24 каналу.

За його словами, метою багатьох вступників було отримання відстрочки від мобілізації. У зв’язку з цим минулого року було змінено умови вступної кампанії, а нині в Україні тривають перевірки успішності навчання аспірантів.

Зокрема, перевірки стосуються тих, хто вступив у 2022–2023 роках. За словами Винницького, у 2023 році до аспірантури вступило понад 18 тисяч осіб.

"На сьогодні, наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно 4 – 5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч", – уточнив заступник міністра освіти.

Винницький також зауважив, що до відрахувань призводять не лише державні перевірки. Освітні заклади самі здійснюють контроль за навчанням аспірантів.

"Тут важливо розуміти, що не тільки держава перевіряє – ми довіряємо наших закладам освіти. Маємо приклади, коли університети самі бачать, що до них прийшли аспіранти, які насправді не виконують освітньої програми, не пишуть статей, дисертацій, не проводять дослідження", – зазначив посадовець.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін увів додаткові вимоги для аспірантів через спроби уникнення чоловіками мобілізації.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький повідомив, що деяких аспірантів, які вступили у 2022, 2023 роках, будуть поступово відраховувати із закладів освіти.

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