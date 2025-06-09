Уряд оновив правила розподілу гуманітарних коштів – що змінилося

Кабінет Міністрів оновив Порядок використання коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Зокрема:
Щоб пропозиції було розглянуто на засіданні комісії з розподілу коштів, їх необхідно подавати в строки, визначені в оголошенні Мінсоцполітики. Оголошення про початок прийому пропозицій публікуватиметься на сайті Міністерства. Строк прийому пропозицій — не менше ніж 30 днів з дати публікування оголошення.
Уточнено перелік соцпослуг, які можуть фінансуватися з гуманітарного рахунку: послуга стаціонарного догляду для людей з інвалідністю і людей похилого віку окрім випадків, якщо послуга надається на базі психоневрологічних інтернатів, будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, дитячих будинків-інтернатів.
При подачі заявок на капітальний ремонт або реконструкцію житла для сімейних форм виховання чи приміщень для Центрів життєстійкості обов’язково додається дефектний акт.
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