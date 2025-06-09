Кабмін затвердив порядок формування фонду оплати праці держслужбовців у державному органі

Фонд формується з розрахунку граничної чисельності державних службовців у державному органі.

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Кабмін опублікував постанову від 6 червня №668, якою затверджено порядок формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі.

Постанова набуває чинності одночасно з законом 4282-IX про реформу оплати праці держслужбовців (законопроект 8222), який набув чинності «заднім числом» з 1 квітня 2025 року, але не раніше дня її опублікування.

Порядок визначає питання формування фонду оплати праці державних службовців у державному органі, джерелом якого є кошти державного бюджету, та поширюється на державні органи, їх апарати (секретаріати), в яких оплата праці державних службовців регулюється Законом «Про державну службу» та іншими законами.

Порядок застосовується головними розпорядниками бюджетних коштів, розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальними виконавцями бюджетних програм під час підготовки бюджетних пропозицій до Бюджетної декларації та підготовки і подання Мінфіну бюджетних запитів, а також під час складання проектів кошторисів на плановий бюджетний період у частині бюджетних призначень для планування видатків на оплату праці у державних органах.

Фонд формується з урахуванням таких складових, визначених законодавством:

посадового окладу;

надбавки за вислугу років;

надбавки за ранг державного службовця, дипломатичний ранг або інше спеціальне звання у випадках, передбачених законом;

фонду преміювання державного органу у розмірі 20% загального фонду посадових окладів на рік (для виплати місячної або квартальної премії та премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності);

компенсації за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

грошової допомоги, що виплачується під час надання щорічної основної оплачуваної відпустки;

індексації заробітної плати відповідно до статті 2 Закону «Про індексацію грошових доходів населення», якщо інше не передбачено законодавством;

грошової компенсації за невикористані дні щорічних та додаткових відпусток відповідно до статті 24 Закону «Про відпустки»;

вихідної допомоги державному службовцю, який звільняється на підставі пункту 7 частини першої статті 83 Закону «Про державну службу»;

інших складових зарплати, передбачених Податковим кодексом, Митним кодексом та спеціальними законами, які є обов’язковими виплатами.

У разі прийняття Кабміном рішення про утворення, реорганізацію або ліквідацію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів, що передує прийняттю закону про Державний бюджет на відповідний рік, фонд формується з урахуванням виплат, передбачених пунктом 6 ч. 1 статті 83 та пунктами 1 і 11 ч. 1 статті 87 Закону «Про державну службу».

Надбавки за вислугу років та за ранг державного службовця розраховуються з урахуванням стажу державної служби, який набуде державний службовець, та рангу державного службовця, який буде йому присвоєно у плановому бюджетному періоді.

Фонд формується з розрахунку граничної чисельності державних службовців у державному органі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», перехідними положеннями закону 4282-IX про реформу оплати праці держслужбовців установлено, що на період дії воєнного стану та до завершення календарного року, в якому воєнний стан буде припинено чи скасовано, дія ч. 6 статті 52 цього Закону стосовно того, що фонд преміювання державного органу встановлюється у розмірі 20% загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці, тимчасово зупиняється, а фонд преміювання державного органу не може перевищувати 20% загального фонду сталої заробітної плати за рік.

Автор: Наталя Мамченко

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