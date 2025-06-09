СБУ затримала ворожого агента, який коригував обстріли Києва

Завданням зловмисника від ФСБ було виявити та передати координати протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп, що захищають Київ.

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Служба безпеки України затримала 41-річного чоловіка, який, діючи за наказом ФСБ, коригував масовані повітряні атаки ворога на столицю, передаючи ворогу координати протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп. Про це повідомили в СБУ.

Як стало відомо, окупанти завербували зрадника через заборонену соцмережу "ВКонтакте" з метою спочатку знищити українські ППО, а потім безперешкодно обстрілювати цивільну інфраструктуру Києва, і він виходив на місцевість під час тривог, щоб відстежувати позиції захисників.

СБУ викрила агента на ранній стадії його діяльності та затримала його під час шпигунства поблизу бази українських підрозділів, вилучивши мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Слідчі повідомили агенту про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою.

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