СБУ задержала вражеского агента, корректировавшего обстрелы Киева

Задачей злоумышленника от ФСБ было выявить и передать координаты противовоздушной обороны и мобильных огневых групп, защищающих Киев.

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Служба безопасности Украины задержала 41-летнего мужчину, который, действуя по приказу ФСБ, корректировал массированные воздушные атаки врага на столицу, передавая врагу координаты противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. Об этом сообщили в СБУ.

Как стало известно, оккупанты завербовали предателя из-за запрещенной соцсети "ВКонтакте" с целью сначала уничтожить украинские ПВО, а затем беспрепятственно обстреливать гражданскую инфраструктуру Киева, и он выходил на местность во время тревог, чтобы отслеживать позиции защитников.

СБУ разоблачила агента на ранней стадии его деятельности и задержала его во время шпионажа вблизи базы украинских подразделений, изъяв мобильный телефон с поличным с ФСБ.

Следователи сообщили агенту о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей.

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