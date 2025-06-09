Не только недвижимость и авто: какие денежные права можно унаследовать после смерти родственника

Наследие — это не только имущество: что можно унаследовать из денежных выплат, компенсаций и прав.

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Многие ассоциируют наследство исключительно с недвижимостью или автомобилем. На самом деле оно охватывает гораздо больше: в состав наследства могут входить денежные средства и право на их получение, возмещение убытков, банковские вклады, страховые выплаты, пенсия, заработная плата и т.п.

В Министерстве юстиции указывают, что согласно статье 1216 Гражданского кодекса Украины, наследование — это переход прав и обязанностей (наследства) от физического лица, которое умерло (наследодателя), к другим лицам (наследникам). В состав наследства входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент открытия наследства и не прекратившиеся в результате его смерти (статья 1218 ГК).

При этом Минюст отмечает, что не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности:

• личные неимущественные права;

• право на участие в товариществах и членство в общественных объединениях, если иное не установлено законом или их уставными документами;

• право на возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья;

• права на алименты, пенсию, помощь или другие выплаты, установленные законом;

• права и обязанности лица как кредитора или должника, предусмотренные статьёй 608 Гражданского кодекса (статья 1218 ГК).

Вопрос наследования прав на выплаты, причитавшиеся умершему, но не полученные им при жизни, прав на банковские вклады, возмещение убытков, морального вреда и т.д., чётко урегулирован положениями ГК.

Право на получение сумм заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов и других соцвыплат, которые принадлежали наследодателю

Суммы заработной платы, пенсии, стипендии, алиментов, пособий по временной нетрудоспособности, возмещений в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, других социальных выплат, которые принадлежали наследодателю, но не были им получены при жизни, передаются членам его семьи, а при их отсутствии — входят в состав наследства (статья 1227 ГК).

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, семьёй считаются лица, которые совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности. Супруги считаются семьёй даже в случае раздельного проживания по уважительным причинам (учёба, работа, уход за близкими и т.д.). Ребёнок принадлежит к семье родителей, даже если не проживает с ними.

Наследование права на вклад в банке (финансовом учреждении)

Вкладчик имеет право распорядиться вкладом на случай своей смерти, составив завещание или сделав распоряжение в банке (финансовом учреждении).

Право на вклад входит в состав наследства независимо от способа распоряжения им.

Завещание, составленное после распоряжения банку, полностью или частично отменяет его, если в завещании изменено лицо, к которому переходит право на вклад, или если завещание касается всего имущества наследодателя (статья 1228 ГК).

Наследование права на получение страховых выплат (возмещений)

Страховые выплаты (возмещения) наследуются на общих основаниях.

Если страхователь в договоре страхования назначил лицо, которому переходит право на получение страховой выплаты в случае его смерти, это право не входит в состав наследства (статья 1229 ГК).

Наследование права на возмещение убытков, морального вреда, неустойки, компенсации

Согласно статье 1230 ГК, к наследнику переходит право на:

• возмещение убытков, причинённых наследодателю в договорных обязательствах, либо право на возмещение убытков, предусмотренное законом;

• взыскание неустойки (штрафа, пени) за нарушение обязательств должником наследодателя, если решение по этому вопросу было вынесено судом при жизни наследодателя;

• возмещение морального вреда, присуждённого судом при жизни наследодателя;

• получение компенсации, на которую имел бы право наследодатель по закону при жизни.

В Минюсте обращают внимание, что на имущество, переходящее по наследству к наследникам или государству, нотариус выдает свидетельство о праве на наследство (статья 66 Закона Украины «О нотариате»).

Свидетельство выдается наследникам по истечении шести месяцев со дня открытия наследства.

До окончания срока принятия наследства нотариус может выдать разрешение на получение части вклада наследодателя в банке (финансовом учреждении), если это вызвано обстоятельствами существенного значения (статья 1298 ГК).

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