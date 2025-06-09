Что следует знать о декларировании операций с инвестиционными активами — разъяснение налоговой

Если общий финрезультат операций с инвестиционными активами имеет отрицательное значение, его сумма переносится в уменьшение общего финрезультата операций с инвестиционными активами последующих лет до его полного погашения.

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Налоговая служба в Черкасской области рассказывает о нюансах декларирования операций с инвестиционными активами.

Отмечается, что в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода налогоплательщика включается инвестиционная прибыль от проведения налогоплательщиком операций с ценными бумагами, деривативами и корпоративными правами, выпущенными в иных, чем ценные бумаги, формах, кроме дохода от операций.

Порядок налогообложения инвестиционной прибыли регулируется п. 170.2 НКУ, согласно пп. 170.2.1 которого учет общего финансового результата операций с инвестиционными активами ведется налогоплательщиком самостоятельно, отдельно от других доходов и расходов. Для целей налогообложения инвестиционной прибыли отчетным периодом считается календарный год, по результатам которого налогоплательщик обязан подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах. В ней должен быть отражен общий финансовый результат (инвестиционная прибыль или инвестиционный убыток), полученный в течение такого отчетного года.

Инвестиционная прибыль рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи отдельного инвестиционного актива с учетом курсовой разницы (при наличии), и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого актива, либо стоимостью инвестиционного актива, которая была задекларирована лицом как объект декларирования в порядке однократного (специального) добровольного декларирования согласно подразделу 9-4 раздела ХХ «Переходные положения» НКУ, с учетом норм пп. 170.2.4 – 170.2.6 НКУ (кроме операций с деривативами).

Приобретением инвестиционного актива также считаются операции по внесению налогоплательщиком средств или имущества в уставный капитал юридического лица – резидента в обмен на эмитированные им корпоративные права.

Инвестиционный актив, подаренный налогоплательщику или унаследованный налогоплательщиком, считается приобретенным по стоимости, равной сумме государственного пошлины и налога на доходы физических лиц, уплаченных в связи с таким дарением или наследованием. Налогоплательщики обязаны получать и хранить в течение срока давности, установленного НКУ, документы первичного учета, в частности на основании которых определяются расходы при расчете инвестиционной прибыли.

В случае продажи инвестиционного актива не в полном объеме, расходы на его приобретение при расчете финансового результата определяются пропорционально доле такого реализованного актива.

Общий финансовый результат операций с инвестиционными активами определяется как сумма инвестиционных прибылей, полученных налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) года, уменьшенная на сумму инвестиционных убытков, понесенных налогоплательщиком в течение такого года.

Если общий финансовый результат операций с инвестиционными активами имеет отрицательное значение, его сумма переносится на уменьшение общего финансового результата операций с инвестиционными активами последующих лет до его полного погашения.

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