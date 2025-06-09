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Кабмин утвердил порядок формирования фонда оплаты труда госслужащих в государственном органе

11:20, 9 июня 2025
Фонд формируется из расчета предельной численности государственных служащих в государственном органе.
Кабмин утвердил порядок формирования фонда оплаты труда госслужащих в государственном органе
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Кабмин опубликовал постановление от 6 июня №668, которым утвержден порядок формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе.

Постановление вступает в силу одновременно с законом 4282-IX о реформе оплаты труда госслужащих (законопроект 8222), который вступил в силу «задним числом» с 1 апреля 2025 года, но не ранее дня его опубликования.

Порядок определяет вопросы формирования фонда оплаты труда государственных служащих в государственном органе, источником которого являются средства государственного бюджета, и распространяется на государственные органы, их аппараты (секретариаты), в которых оплата труда государственных служащих регулируется Законом «О государственной службе» и другими законами.

Порядок применяется главными распорядителями бюджетных средств, распорядителями бюджетных средств низшего уровня и ответственными исполнителями бюджетных программ при подготовке бюджетных предложений к Бюджетной декларации и подготовке и подаче Минфину бюджетных запросов, а также при составлении проектов смет на плановый бюджетный период в части бюджетных назначений для планирования расходов на оплату труда в государственных органах.

Фонд формируется с учетом следующих составляющих, определенных законодательством:

  • должностного оклада;
  • надбавки за выслугу лет;
  • надбавки за ранг государственного служащего, дипломатический ранг или иное специальное звание в случаях, предусмотренных законом;
  • фонда премирования государственного органа в размере 20% общего фонда должностных окладов в год (для выплаты месячной или квартальной премии и премии по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности);
  • компенсации за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
  • денежной помощи, выплачиваемой при предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска;
  • индексации заработной платы в соответствии со статьей 2 Закона «Об индексации денежных доходов населения», если иное не предусмотрено законодательством;
  • денежной компенсации за неиспользованные дни ежегодных и дополнительных отпусков в соответствии со статьей 24 Закона «Об отпусках»;
  • выходного пособия государственному служащему, увольняющемуся на основании пункта 7 части первой статьи 83 Закона «О государственной службе»;
  • других составляющих зарплаты, предусмотренных Налоговым кодексом, Таможенным кодексом и специальными законами, которые являются обязательными выплатами.

В случае принятия Кабмином решения о создании, реорганизации или ликвидации министерства, другого центрального органа исполнительной власти, их территориальных органов, что предшествует принятию закона о Государственном бюджете на соответствующий год, фонд формируется с учетом выплат, предусмотренных пунктом 6 ч. 1 статьи 83 и пунктами 1 и 11 ч. 1 статьи 87 Закона «О государственной службе».

Надбавки за выслугу лет и за ранг государственного служащего рассчитываются с учетом стажа государственной службы, который приобретет государственный служащий, и ранга государственного служащего, который будет ему присвоен в плановом бюджетном периоде.

Фонд формируется из расчета предельной численности государственных служащих в государственном органе.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», переходными положениями закона 4282-IX о реформе оплаты труда госслужащих установлено, что на период действия военного положения и до завершения календарного года, в котором военное положение будет прекращено или отменено, действие ч. 6 статьи 52 этого Закона относительно того, что фонд премирования государственного органа устанавливается в размере 20% общего фонда должностных окладов за год и экономии фонда оплаты труда, временно приостанавливается, а фонд премирования государственного органа не может превышать 20% общего фонда постоянной заработной платы за год.

Автор: Наталя Мамченко

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