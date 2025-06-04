Владимир Зеленский подписал закон о реформе зарплат и премий госслужащих – что изменится

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, должен составлять не менее 7570 грн.

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Президент Владимир Зеленский подписал долгожданный закон 4282-ІХ о реформе оплаты труда государственных служащих. Соответствующий законопроект 8222 был внесен в парламент еще в 2022 году, а принят в целом в марте 2025 года. В законе указано, что он вступает в силу с 1 апреля 2025 года, за исключением некоторых норм.

В соответствии с законом, минимальный размер должностного оклада в госорганах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, должна составлять не менее 2,5 размеров прожиточного минимума, то есть не менее 7570 грн по состоянию на 2025 год. Устанавливается, что сокращение бюджетных ассигнований не может быть основанием для уменьшения должностных окладов и надбавок к ним.

Вместе с тем, на период военного положения действие нормы о том, что фонд премирования государственного органа устанавливается в размере 20% общего фонда должностных окладов за год и экономии фонда оплаты труда, временно приостанавливается, а фонд премирования государственного органа не может превышать 20% общего фонда постоянной заработной платы за год.

Как ранее объясняла глава комитета по вопросам государственной власти Елена Шуляк, этим законом собираются преодолеть большой разрыв в оплате труда госслужащих, который сейчас может составлять до 50%. Вторая новелла касается составляющих зарплаты. «Первая часть, которая является постоянной и гарантированной, будет составлять 70%, вторая часть из премий и надбавок не должна превышать 30%», – отметила она. Также будет сокращена надбавка за выслугу лет.

Хотя Минфин и заявил, что законопроект потребует дополнительных расходов, тем не менее, закон является частью «домашнего задания» для получения денег от ЕС по программе Ukraine Facility.

Для аппаратов судов может понадобиться еще один закон

Среди прочего, как писала «Судебно-юридическая газета», новый закон должен позволить повысить зарплаты госслужащим в аппаратах судов (цифры ранее озвучивала ГСА).

Он предусматривает право Кабмина устанавливать дополнительные корректирующие коэффициенты для оплаты труда госслужащих различных органов с учетом особенностей административно-территориальных единиц, на территорию которых распространяется юрисдикция таких органов, а для госслужащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия допускается установление также других коэффициентов к должностным окладам, в том числе за счет средств спецфонда госбюджета.

Хотя непосредственно закон устанавливает, что особенности оплаты труда госслужащих в аппаратах судов и других органах системы правосудия определяются Законом «О судоустройстве и статусе судей», но позволяет ввести отдельное временное регулирование.

Так, в новом пункте 14-4 переходных положений предусмотрено, что до законодательного урегулирования в Законе «О судоустройстве и статусе судей» особенностей оплаты труда государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия с целью определения размеров должностных окладов суды, органы и учреждения системы правосудия, юрисдикция которых распространяется на территорию АРК, областей, городов Киева и Севастополя, относятся к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, а районные, межрайонные, районные в городах, городские, городские районные суды – к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на территорию АРК, одной или нескольких областей, города Киева.

Впрочем, достаточно ли лишь одного подписанного законопроекта 8222 для повышения зарплат работникам аппаратов судов – пока неизвестно. Ведь другой связанный непосредственно с ним закон 4322-IX (законопроект 9478 о соотношении рангов), принятый вдогонку в марте, до сих пор не подписан.

Именно этот законопроект 9478 должен позволить уже сейчас поднять уровень юрисдикции для местных и апелляционных судов, обеспечив поднятие должностных окладов для работников аппаратов.

Так, законопроектом 9478 предусматривается указанный выше пункт 14-4 переходных положений закона о госслужбе дополнить еще одной нормой о том, что с целью определения размеров должностных окладов госслужащих аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия временно, до 1 января 2026 года, суды, органы и учреждения системы правосудия, юрисдикция которых распространяется на территорию соответственно областей и города Киева, относятся к госорганам, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, а районные, межрайонные, районные в городах, городские, городские районные суды – к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, города Киева.

В комитете по вопросам правовой политики выразили надежду, что и этот законопроект будет вскоре подписан.

Что изменится после вступления в силу реформы для госслужащих

«Судебно-юридическая газета» проанализировала финальную редакцию законопроекта 8222.

Составляющие зарплаты госслужащего

Так, в новой редакции изложена статья 50 «Оплата труда государственных служащих».

В соответствии с предложенными изменениями заработная плата государственного служащего состоит из:

постоянной заработной платы — должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг государственного служащего;

— должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг государственного служащего; вариативной заработной платы — премии по результатам ежегодной оценки служебной деятельности, месячной или квартальной премии.

Постоянная заработная плата госслужащего является фиксированной выплатой и основным вознаграждением за выполнение должностных обязанностей, которая гарантируется этим законом.

Вариативная зарплата зависит от личного вклада госслужащего в общий результат работы государственного органа, является вознаграждением за инициативную работу, своевременное и качественное выполнение заданий, выполнение дополнительного объема заданий.

Гарантийные и компенсационные выплаты

Гарантийные и компенсационные выплаты устанавливаются госслужащим независимо от их зарплаты, не входят в ее постоянную или вариативную составляющую и не учитываются при формировании фонда постоянной и вариативной заработной платы. Такие выплаты являются частью государственных гарантий, направленных на компенсацию затрат, возникающих в связи с выполнением служебных обязанностей или реализацией специального правового статуса госслужащего.

К гарантийным и компенсационным выплатам относятся:

компенсация за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;

денежная помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного основного отпуска;

другие гарантийные и компенсационные выплаты, установленные законодательством.

Виды и размер премий госслужащего

К премиям государственного служащего относятся:

премия по результатам ежегодной оценки служебной деятельности;

месячная или квартальная премия в соответствии с личным вкладом государственного служащего в общий результат работы государственного органа.

Общий размер премий, которые может получить государственный служащий за год, не может превышать 30% фонда его постоянной зарплаты за год.

Размер месячной премии государственного служащего не может превышать 30% размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца, за который выплачивается премия.

Размер квартальной премии не может превышать 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение квартала, за который выплачивается премия.

Источником формирования фонда оплаты труда государственных служащих является государственный бюджет.

Сокращение бюджетных ассигнований не может быть основанием для уменьшения должностных окладов и надбавок к ним.

Составляющие зарплаты и особенности оплаты труда госслужащих Государственной налоговой службы, Государственной таможенной службы, Государственной аудиторской службы, их территориальных органов определяются соответственно Таможенным кодексом, Налоговым кодексом и Законом «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине».

Особенности оплаты труда государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов и других органах системы правосудия определяются Законом «О судоустройстве и статусе судей».

Схема должностных окладов и каталог типовых должностей государственной службы

Схема должностных окладов на должностях госслужбы определяется Кабмином по представлению НАГС. Схема должностных окладов в Аппарате Верховной Рады определяется Кабмином по представлению Руководителя Аппарата ВР.

Размеры должностных окладов на должностях госслужбы устанавливаются с учетом каталога типовых должностей и критериев отнесения к таким должностям, сопоставления уровня оплаты труда на типовых должностях с уровнем оплаты труда в частном секторе в Украине.

Сопоставление уровня оплаты труда на типовых должностях госслужбы с уровнем оплаты труда в частном секторе в Украине проводится ежегодно НАГС, во время подготовки проекта схемы должностных окладов.

Каталог типовых должностей и критерии отнесения к таким должностям утверждаются Кабмином по представлению НАГС. Каталог типовых должностей государственной службы в Аппарате Верховной Рады утверждается Председателем ВР и по представлению Руководителя Аппарата ВР.

Методика проведения классификации должностей государственной службы утверждается НАГС.

Каталог типовых должностей государственной службы и критерии отнесения к таким должностям предусматривают перечень и описания:

семей должностей — должностей госслужбы, объединенных общими функциональными направлениями деятельности; уровней должностей — признаков, отражающих качественные различия в характеристиках сложности и ответственности работы на определенном уровне служебной деятельности на должностях государственной службы; юрисдикций и типов государственных органов.

Минимальный размер должностного оклада на должностях госслужбы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, то есть не менее 7570 грн по состоянию на 2025 год.

Разделение органов на юрисдикции и типы

С целью определения размеров должностных окладов государственные органы делятся по юрисдикции, а в пределах юрисдикции – по типам:

1) государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины и другие государственные органы:

первый тип: Аппарат Верховной Рады, Секретариат Кабинета Министров, постоянно действующий вспомогательный, постоянно действующие государственные, вспомогательные, консультативно-совещательные органы, образованные Президентом, представительство Президента в АРК, министерства, с которыми обязательному согласованию подлежат проекты актов Кабмина, по результатам рассмотрения которых оформляется заключение, аппараты (секретариаты) СНБО, ЦИК, Счетной палаты, Уполномоченного ВР по правам человека, Уполномоченного по защите государственного языка, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, высших специализированных судов, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Офиса Генпрокурора;

второй тип: другие министерства, государственные органы со специальным статусом или деятельность которых направляется и координируется непосредственно Кабмином, к полномочиям которых относится формирование государственной политики в одной или нескольких сферах, центральные органы исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабмином через руководителя Минфина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, Пенсионный фонд, АРМА, Государственная судебная администрация, центральный орган управления Службы судебной охраны, Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины и т.д.;

третий тип: другие государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, их аппараты (секретариаты), территориальные органы центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабмином через руководителя Минфина, юрисдикция которых распространяется на территорию АРК, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя;

2) государственные органы, юрисдикция которых распространяется на территорию АРК, одной или нескольких областей, городов Киева и Севастополя, региональные отделения постоянно действующего государственного органа, образованного Президентом, территориальные органы центральных органов исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабмином через руководителя Минфина, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах;

3) государственные органы, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах.

Надбавки, премии и компенсации

В статье 52 «Надбавки, премии и компенсации» будет предусмотрено следующее.

Надбавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 2% должностного оклада за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада.

Размер надбавки за ранг определяется Кабмином при утверждении схемы должностных окладов на должностях государственной службы.

Компенсация за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне, устанавливается в размере и порядке, определенных Кабмином.

Типовое положение о премировании утверждается НАГС. Установление премий осуществляется руководителем государственной службы в зависимости от личного вклада в общий результат работы государственного органа в соответствии с утвержденным им Положением о премировании, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации (при наличии).

Размер месячной или квартальной премии, премии по результатам ежегодной оценки служебной деятельности государственным служащим, занимающим должности госслужбы категории «A», устанавливается в порядке, утвержденном Кабмином.

Фонд премирования устанавливается в размере 20% общего фонда должностных окладов за год и экономии фонда оплаты труда.

Госслужащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней, если законом не предусмотрен более длительный отпуск, с выплатой денежной помощи.

Денежная помощь выплачивается в размере суммы должностного оклада, надбавки за выслугу лет и надбавки за ранг госслужащего по состоянию на последний день месяца, предшествующего первому дню такого отпуска, независимо от фактически отработанного времени в течение этого месяца.

Также предлагается распространить особенности прохождения госслужбы, определенные статьей 91 закона, на Уполномоченного по защите государственного языка.

Как урегулирован переходный период

Заключительные и переходные положения закона о госслужбе будут дополнены нормами, в соответствии с которыми за госслужащими, которые на день вступления в силу нового закона занимали должности в аппарате органа законодательной власти и в соответствии с ч. 1 статьи 52 Закона «О государственной службе» (в редакции до вступления в силу указанного Закона) получили право на установление надбавки за выслугу лет на государственной службе в размере большем чем 30% должностного оклада, размер такой надбавки сохраняется после вступления в силу указанного закона в период их работы в аппарате органа законодательной власти.

Временно, на период действия военного положения, и в течение 6 месяцев со дня его прекращения или отмены, Кабмин может устанавливать дополнительные корректирующие коэффициенты для оплаты труда госслужащих различных государственных органов с учетом особенностей административно-территориальных единиц, на территорию которых распространяется юрисдикция таких органов, а для государственных служащих в аппаратах (секретариатах) судов, других органах и учреждениях системы правосудия допускается установление также других коэффициентов к должностным окладам, в том числе за счет средств спецфонда госбюджета.

На период действия военного положения и до завершения календарного года, в котором военное положение будет прекращено или отменено, действие нормы о том, что фонд премирования государственного органа устанавливается в размере 20% общего фонда должностных окладов за год и экономии фонда оплаты труда, временно приостанавливается, а фонд премирования государственного органа не может превышать 20% общего фонда постоянной заработной платы за год.

В 2025 году классификация должностей проводится в соответствии с Алгоритмом проведения классификации должностей государственной службы в условиях военного положения, утвержденного Кабмином.

С 1 января 2026 года максимальный размер должностного оклада на должностях руководителей государственных органов, отнесенных к I типу госорганов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, составляет не более 15 минимальных размеров должностного оклада на должностях государственной службы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах.

Оплата труда госслужащих государственных органов, деятельность которых регулируется специальными законодательными актами, осуществляется в соответствии с условиями, установленными соответствующими актами.

До внесения соответствующих изменений в Закон «О государственной службе» равнозначной должностью государственной службы в государственном органе, который провел классификацию должностей государственной службы, определяется должность, относящаяся к той же категории и тому же уровню должностей государственной службы с учетом юрисдикции государственного органа.

Кабмину поручено с 1 января 2026 года принять меры по пересмотру предельной численности работников местных государственных администраций в соответствии с установленными критериями с учетом административно-территориального устройства и демографической ситуации в Украине.

В месячный срок со дня вступления в силу этого закона правительство должно принять меры по принятию и/или обновлению нормативно-правовых актов относительно статистической отчетности и финансового администрирования заработных выплат.

Также Кабмин должен в срок 3 месяца со дня опубликования этого Закона внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона относительно определения основ разработки и внедрения механизма исчисления и установления предельной численности госслужащих, который основывается на объеме функциональных задач и полномочий каждого государственного органа, показателях социально-экономического развития и демографической ситуации, бюджетных возможностях и необходимости эффективного использования государственных средств.

Исключается норма о том, что срок временного исполнения обязанностей по вакантной должности государственной службы не может превышать 3 месяца и о том, что на время исполнения обязанностей по вакантной должности государственной службы осуществляется выплата, предусмотренная ч. 4 статьи 52 этого Закона, кроме случая возложения исполнения обязанностей на соответствующего заместителя.

Автор: Наталя Мамченко

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