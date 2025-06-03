МОК поставил точку в вопросе участия сборных России по хоккею в Олимпиаде-2026

Российских хоккеистов не пустят на Олимпиаду-2026.

Фото: Associated Press

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Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил недопуск сборных России по хоккею к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Об этом говорится в официальном заявлении МОК.

Такое решение принято на основе вердикта Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF), которая еще в мае объявила об исключении России из турнира. Президент IIHF Люк Тардиф тогда сообщил, что в составлении расписания матчей МОК специально попросил федерацию не учитывать российские команды.

МОК отметил, что IIHF придерживалась рекомендаций Исполнительного комитета МОК от марта 2023 года, которые запрещают участие нейтральных спортсменов в командных соревнованиях. Это означает, что как мужская, так и женская хоккейные сборные России не будут выступать на Играх.

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