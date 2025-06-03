МОК поставив крапку у питанні участі збірних Росії з хокею в Олімпіаді-2026

Російських хокеїстів не пустять на Олімпіаду-2026.

Фото: Associated Press

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Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтвердив недопуск збірних Росії з хокею до участі в зимових Олімпійських іграх 2026 року, які відбудуться в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Про це йдеться в офіційній заяві МОК.

Таке рішення ухвалено на основі вердикту Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF), яка ще в травні оголосила про виключення Росії з турніру. Президент IIHF Люк Тардіф тоді повідомив, що у складанні розкладу матчів МОК спеціально попросив федерацію не враховувати російські команди.

МОК наголосив, що IIHF дотрималася рекомендацій Виконавчого комітету МОК від березня 2023 року, які забороняють участь нейтральних спортсменів у командних змаганнях. Це означає, що як чоловіча, так і жіноча хокейні збірні Росії не виступатимуть на Іграх.

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