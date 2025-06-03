Андрій Єрмак обговорив зі спецпредставником США Келлогом фронт, санкції та викрадених Росією дітей

Андрій Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Фото: Telegram / Андрій Єрмак

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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся у Вашингтоні з новим Спеціальним представником США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

За словами Єрмака, під час зустрічі обговорили ситуацію на фронті, підсумки нещодавніх переговорів у Стамбулі, а також необхідність посилення санкцій проти Росії та продовження оборонної підтримки України з боку Сполучених Штатів.

Окремо порушили питання незаконно вивезених Росією українських дітей. Єрмак зазначив, що Україні передано відповідні списки, і зараз очікується реакція Москви.

«Ми передали росії списки, чекаємо на відповідь - важливо повернути їх додому. Це важливе питання, і ми цінуємо, що США включені в процес», — наголосив він.

Єрмак також підкреслив, що Росія свідомо не припиняє вогонь, і наголосив на необхідності силового стримування: «Я сказав, що росія робить все, аби не припиняти вогонь. І цьому варто покласти край через силу, бо Україна зробила все, щоб війна припинилася. Але якщо росія не припиняє вогонь добровільно, ми змушені проводити операції та знищувати їх військовий потенціал».

Керівник ОП також подякував президенту США Дональду Трампу, американському народу та обом партіям за підтримку України.

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