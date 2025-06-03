Андрей Ермак обсудил со спецпредставителем США Келлогом фронт, санкции и похищенных Россией детей

Андрей Ермак в Вашингтоне встретился со Специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

Фото: Telegram / Андрей Ермак

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился в Вашингтоне с новым Специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом.

По словам Ермака, во время встречи обсудили ситуацию на фронте, итоги недавних переговоров в Стамбуле, а также необходимость усиления санкций против России и продолжение оборонной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Отдельно подняли вопрос незаконно вывезенных Россией украинских детей. Ермак отметил, что Украине переданы соответствующие списки, и сейчас ожидается реакция Москвы.

«Мы передали россии списки, ждем ответа - важно вернуть их домой. Это важный вопрос, и мы ценим, что США включены в процесс», - подчеркнул он.

Ермак также подчеркнул, что Россия сознательно не прекращает огонь, и отметил необходимость силового сдерживания: «Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому стоит положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал».

Руководитель ОП также поблагодарил президента США Дональда Трампа, американский народ и обе партии за поддержку Украины.

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