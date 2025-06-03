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Досрочные выборы в Южной Корее – известен лидер экзит-полов

19:37, 3 июня 2025
Ли Чжэ Мён набирает более 50% голосов на досрочных выборах в Южной Корее.
Досрочные выборы в Южной Корее – известен лидер экзит-полов
Фото: ukrinform
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В Южной Корее состоялось голосование на досрочных президентских выборах, лидером по результатам экзит-полов стал представитель главной оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мён. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Явка избирателей на этих выборах достигла рекордных 78,8% - самого высокого показателя с 1997 года.

Согласно экзит-полам, Ли Чжэ Мён получил 51,7% голосов, тогда как его главный конкурент Ким Мун Су, кандидат от партии «Сила народа», связанной с бывшим президентом Юн Сок Йолем, набрал 39,3%.

Во время предвыборной кампании Ли Чжэ Мён подчеркивал необходимость преодоления финансового кризиса в стране, экономического развития и борьбы с «жадным истеблишментом». Он также обещал усилить обороноспособность Южной Кореи, сделать ее лидером в сферах высоких технологий, культурным центром и примером демократии. Отдельное внимание кандидат уделял снижению напряжения в отношениях с Северной Кореей.

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выборы Южная Корея

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