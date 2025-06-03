В Telegram теперь перед отправкой можно редактировать голосовые

Мессенджер Telegram получил большое обновление, которое принесло пользователям ряд полезных нововведений. В частности, теперь голосовые сообщения можно редактировать: после записи доступна функция обрезки, которая позволяет удалить лишние фрагменты перед отправкой. Также появилась возможность ставить запись на паузу - больше не нужно записывать все одним дублем.
Среди других обновлений - улучшение качества фотографий. Теперь при отправке можно выбрать новый режим «высокое разрешение», который обеспечивает в 4 раза больше пикселей. По словам Telegram, HD-фото занимают менее 0,5 МБ трафика, сохраняя при этом максимальную детализацию.
Еще одна новая функция - возможность отправлять личные сообщения администраторам любого канала без раскрытия личных контактов.
Также Telegram добавил:
- поддержку до 12 вариантов ответов в голосованиях;
- обновленный вид групповых чатов - темы теперь организованы в виде вкладок;
- официальные формы связи с администраторами каналов через личные сообщения.
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