В Telegram теперь перед отправкой можно редактировать голосовые

HD-фото, приватные чаты с админами и редактирование голосовых – новые фишки Telegram.

Фото: nv.ua

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Мессенджер Telegram получил большое обновление, которое принесло пользователям ряд полезных нововведений. В частности, теперь голосовые сообщения можно редактировать: после записи доступна функция обрезки, которая позволяет удалить лишние фрагменты перед отправкой. Также появилась возможность ставить запись на паузу - больше не нужно записывать все одним дублем.

Среди других обновлений - улучшение качества фотографий. Теперь при отправке можно выбрать новый режим «высокое разрешение», который обеспечивает в 4 раза больше пикселей. По словам Telegram, HD-фото занимают менее 0,5 МБ трафика, сохраняя при этом максимальную детализацию.

Еще одна новая функция - возможность отправлять личные сообщения администраторам любого канала без раскрытия личных контактов.

Также Telegram добавил:

- поддержку до 12 вариантов ответов в голосованиях;

- обновленный вид групповых чатов - темы теперь организованы в виде вкладок;

- официальные формы связи с администраторами каналов через личные сообщения.

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