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Дональд Трамп проведет разговор с лидером Китая Си Цзиньпином 6 июня

19:04, 3 июня 2025
Трамп планирует переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином по тарифам.
Дональд Трамп проведет разговор с лидером Китая Си Цзиньпином 6 июня
Фото: Reuters
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Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин проведут телефонный разговор уже на этой неделе - в пятницу, 6 июня. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, пишет Reuters.

Вероятные переговоры станут продолжением попыток урегулировать торговую напряженность между Вашингтоном и Пекином. Левитт стала уже третьей представительницей администрации Трампа, которая подтвердила подготовку к диалогу лидеров, в частности по тарифному соглашению, достигнутому в Женеве в прошлом месяце.

Ожидается, что главными темами разговора станут тарифные договоренности, экспорт критических минералов и общие условия торгового сотрудничества.

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США Дональд Трамп КНДР переговоры

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