Шмыгаль в Париже обсудил с руководством ОЭСР путь Украины к членству в организации

По словам Шмыгаля, Украина реализовала 23 совместные инициативы с ОЭСР.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу в Париже с Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиасом Корманом. Основной темой переговоров стало усиление сотрудничества и продвижение Украины к полноправному членству в ОЭСР.

Как отметил глава правительства, за последние два года Украина вместе с ОЭСР реализовала 23 совместных мероприятия, а также присоединилась к восьми ключевым правовым инструментам организации.

«Экономический обзор Украины и Обзор по вопросам добропорядочности и противодействия коррупции в Украине, представленные ОЭСР, показали положительную динамику правительственных реформ. Эти документы предоставят положительный сигнал иностранным компаниям для выхода на украинский рынок и инвестиции в восстановление нашего государства», - подчеркнул Шмыгаль.

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