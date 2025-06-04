В Пенсионном фонде объяснили, чем жилищная субсидия отличается от льготы

Многие путают понятия «жилищная субсидия» и «льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг», считая, что это одна и та же форма государственной помощи, однако это не так.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило, чем отличается жилищная субсидия от льготы.

Оба вида помощи имеют общую цель — поддержать граждан в оплате жилищно-коммунальных услуг. Но основания для назначения субсидии и льготы — разные.

Что такое жилищная субсидия?

Жилищная субсидия — это финансовая помощь от государства, которая назначается домохозяйствам с низким доходом, неспособным самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг.

Она зависит исключительно от материального и имущественного положения семьи — если доход низкий, государство компенсирует часть расходов.

Правила назначения субсидий определены Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Что такое льгота на оплату ЖКУ?

Льгота — это установленное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.

К ним, в частности, относятся:

ветераны войны;

члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС;

многодетные семьи, дети войны и другие.

Льгота может предоставляться как с учетом доходов семьи, так и без — в зависимости от категории получателя.

Порядок предоставления льгот определен постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373.

Если человек одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу — предоставляется только один вид государственной поддержки.

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