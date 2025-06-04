В Пенсионном фонде объяснили, чем жилищная субсидия отличается от льготы

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области разъяснило, чем отличается жилищная субсидия от льготы.
Оба вида помощи имеют общую цель — поддержать граждан в оплате жилищно-коммунальных услуг. Но основания для назначения субсидии и льготы — разные.
Что такое жилищная субсидия?
Жилищная субсидия — это финансовая помощь от государства, которая назначается домохозяйствам с низким доходом, неспособным самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг.
Она зависит исключительно от материального и имущественного положения семьи — если доход низкий, государство компенсирует часть расходов.
Правила назначения субсидий определены Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848.
Что такое льгота на оплату ЖКУ?
Льгота — это установленное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.
К ним, в частности, относятся:
Льгота может предоставляться как с учетом доходов семьи, так и без — в зависимости от категории получателя.
Порядок предоставления льгот определен постановлением Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 № 373.
Если человек одновременно имеет право на жилищную субсидию и на льготу — предоставляется только один вид государственной поддержки.
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