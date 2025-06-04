У Пенсійному фонді пояснили, чим житлова субсидія відрізняється від пільги

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснило, чим житлова субсидія відрізняється від пільги.
Обидва види допомоги мають спільну мету — підтримати громадян у питанні сплати житлово-комунальних послуг. Але підстави для призначення житлової субсидії та пільги — різні.
Що таке житлова субсидія?
Житлова субсидія — це фінансова допомога від держави, яка призначається домогосподарствам з невисокими доходами, що не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг.
Вона залежить тільки від матеріального та майнового стану родини — якщо дохід низький, то держава компенсує частину витрат.
Правила призначення субсидій встановлено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.
Що таке пільга на оплату ЖКП?
Пільга — це визначена законом перевага, яка надається окремим категоріям громадян.
До таких належать, зокрема:
- ветерани війни;
- члени родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
- постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;
- багатодітні родини, діти війни та інші.
Пільга може надаватися як з урахуванням доходів сім’ї, так і без такого урахування — залежно від категорії отримувача.
Порядок надання пільг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373.
Якщо особа одночасно має право на житлову субсидію і на пільгу, то надається лише один з видів державної підтримки.
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