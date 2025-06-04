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У Пенсійному фонді пояснили, чим житлова субсидія відрізняється від пільги

07:54, 4 червня 2025
Багато хто ототожнює поняття «житлова субсидія» та «пільга на оплату житлово-комунальних послуг», вважаючи, що це одна й та сама форма державної допомоги, проте це не так.
У Пенсійному фонді пояснили, чим житлова субсидія відрізняється від пільги
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Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області пояснило, чим житлова субсидія відрізняється від пільги.

Обидва види допомоги мають спільну мету — підтримати громадян у питанні сплати житлово-комунальних послуг. Але підстави для призначення житлової субсидії та пільги — різні.

Що таке житлова субсидія?

Житлова субсидія — це фінансова допомога від держави, яка призначається домогосподарствам з невисокими доходами, що не можуть самостійно оплачувати повну вартість комунальних послуг.

Вона залежить тільки від матеріального та майнового стану родини — якщо дохід низький, то держава компенсує частину витрат.

Правила призначення субсидій встановлено Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Що таке пільга на оплату ЖКП?

Пільга — це визначена законом перевага, яка надається окремим категоріям громадян.

До таких належать, зокрема:

- ветерани війни;

- члени родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

- постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС;

- багатодітні родини, діти війни та інші.

Пільга може надаватися як з урахуванням доходів сім’ї, так і без такого урахування — залежно від категорії отримувача.

Порядок надання пільг визначено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373.

Якщо особа одночасно має право на житлову субсидію і на пільгу, то надається лише один з видів державної підтримки.

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Пенсійний фонд субсидія

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