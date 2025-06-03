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Disney проводить чистку персоналу – сотні працівників втратили роботу

21:50, 3 червня 2025
Компанія звільняє сотні працівників по всьому світу у різних підрозділах.
Disney проводить чистку персоналу – сотні працівників втратили роботу
Фото: Disney Experiences
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Компанія Disney оголосила про чергову хвилю звільнень — цього разу йдеться про кілька сотень працівників у різних країнах та підрозділах. Про це повідомляє BBC із посиланням на представника компанії.

Як зазначається, розважальний гігант продовжує адаптуватися до швидких змін в індустрії, зокрема до зменшення популярності кабельного телебачення та переходу аудиторії на стрімінгові сервіси.

«Оскільки наша індустрія трансформується швидкими темпами, ми продовжуємо оцінювати шляхи ефективного управління нашим бізнесом, одночасно підтримуючи сучасну творчість та інновації, які споживачі цінують і очікують від Disney», — прокоментували в Disney.

Це не перші скорочення за останні роки. У 2023 році компанія звільнила близько 7 тисяч працівників, прагнучи зекономити 5,5 мільярда доларів. Тоді під скорочення потрапили, зокрема, маркетингові команди та підрозділи, пов’язані з кіно- і телепродукцією.

Станом на зараз у Disney працюють понад 230 тисяч співробітників, з яких близько 60 тисяч — за межами США.

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