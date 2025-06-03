Володимир Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА Ярослава Шанька

Ярослав Шанько замінить на посаді голови Херсонської МВА Романа Мрочка.

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Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Херсонської міської військової адміністрації. Відповідно до розпорядження №76/2025-рп, начальником МВА став Ярослав Шанько.

До призначення Шанько обіймав посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Тепер він замінив на посаді Романа Мрочка, якого було звільнено у квітні 2025 року.

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