Володимир Зеленський призначив нового очільника Херсонської МВА Ярослава Шанька

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Херсонської міської військової адміністрації. Відповідно до розпорядження №76/2025-рп, начальником МВА став Ярослав Шанько.
До призначення Шанько обіймав посаду заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Тепер він замінив на посаді Романа Мрочка, якого було звільнено у квітні 2025 року.
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