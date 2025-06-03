Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской МВА Ярослава Шанько

Ярослав Шанько заменит на посту главы Херсонской МВА Романа Мрочко.

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового руководителя Херсонской городской военной администрации. В соответствии с распоряжением №76/2025-рп, начальником МВА стал Ярослав Шанько.

До назначения Шанько занимал должность заместителя начальника Херсонской областной военной администрации. Теперь он заменил в должности Романа Мрочко, который был уволен в апреле 2025 года.

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