Оплата налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в 2025 году — основные особенности

Налоговое обязательство за отчетный 2024 год уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения соответствующего налогового уведомления-решения.

Фото: zak.tax.gov.ua

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Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило, что до 1 июля контролирующие органы направляют налогоплательщикам уведомления о сумме налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за отчетный 2024 год.

«Это уведомление содержит детальный расчет налога и реквизиты для оплаты, а также информацию об адресе, площади объекта и наличии льгот, если таковые имеются», — сообщили в налоговой.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивают физические лица — собственники:

квартир площадью свыше 60 кв. м;

жилых домов — свыше 120 кв. м;

различных типов жилья, в том числе их долей, — свыше 180 кв. м;

нежилой недвижимости.

Налоговое обязательство за 2024 год уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения соответствующего уведомления-решения.

Налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в Центры обслуживания налогоплательщиков по своему налоговому адресу для сверки данных по:

объектам жилой и/или нежилой недвижимости, включая доли, находящиеся в собственности;

общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости;

праву на пользование льготой по налогу;

размеру налоговой ставки;

начисленной сумме налога.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и подтвержденными налогоплательщиком данными (на основании оригиналов правоустанавливающих документов), контролирующий орган по налоговому адресу налогоплательщика производит перерасчет суммы налога и направляет (вручает) новое налоговое уведомление-решение. Предыдущее уведомление считается отмененным (отозванным).

Налогоплательщик может самостоятельно узнать сумму налога с помощью онлайн-калькулятора на сайте ГНС.

Также в налоговой добавили, что налогоплательщики могут просмотреть сформированные уведомления-решения в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или с помощью мобильного приложения «Моя податкова»:

в режиме «ЕК для громадян» - «Загальна інформація про платника» - «Повідомлення про обов’язок сплати грошового зобов’язання (ППР)».

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