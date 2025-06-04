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Оплата налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в 2025 году — основные особенности

07:36, 4 июня 2025
Налоговое обязательство за отчетный 2024 год уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения соответствующего налогового уведомления-решения.
Оплата налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка в 2025 году — основные особенности
Фото: zak.tax.gov.ua
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Главное управление ГНС в г. Киеве напомнило, что до 1 июля контролирующие органы направляют налогоплательщикам уведомления о сумме налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за отчетный 2024 год.

«Это уведомление содержит детальный расчет налога и реквизиты для оплаты, а также информацию об адресе, площади объекта и наличии льгот, если таковые имеются», — сообщили в налоговой.

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, уплачивают физические лица — собственники:

  • квартир площадью свыше 60 кв. м;
  • жилых домов — свыше 120 кв. м;
  • различных типов жилья, в том числе их долей, — свыше 180 кв. м;
  • нежилой недвижимости.

Налоговое обязательство за 2024 год уплачивается физическими лицами в течение 60 дней со дня вручения соответствующего уведомления-решения.

Налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в Центры обслуживания налогоплательщиков по своему налоговому адресу для сверки данных по:

  • объектам жилой и/или нежилой недвижимости, включая доли, находящиеся в собственности;
  • общей площади объектов жилой и/или нежилой недвижимости;
  • праву на пользование льготой по налогу;
  • размеру налоговой ставки;
  • начисленной сумме налога.

В случае выявления расхождений между данными контролирующих органов и подтвержденными налогоплательщиком данными (на основании оригиналов правоустанавливающих документов), контролирующий орган по налоговому адресу налогоплательщика производит перерасчет суммы налога и направляет (вручает) новое налоговое уведомление-решение. Предыдущее уведомление считается отмененным (отозванным).

Налогоплательщик может самостоятельно узнать сумму налога с помощью онлайн-калькулятора на сайте ГНС.

Также в налоговой добавили, что налогоплательщики могут просмотреть сформированные уведомления-решения в Электронном кабинете при наличии электронного ключа или с помощью мобильного приложения «Моя податкова»:

в режиме «ЕК для громадян» - «Загальна інформація про платника» - «Повідомлення про обов’язок сплати грошового зобов’язання (ППР)».

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налоговая налоги

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