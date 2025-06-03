В Армия+ появились пять новых рапортов на выплаты, документы и отпуск

Армия+ добавляет рапорты на УБД, финансы и отпуск с ребенком.

Фото: rbc.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Минобороны сообщило об обновлении мобильного приложения Армия+: отныне военнослужащие могут подать еще пять новых видов рапортов. Новые функции касаются документов, финансовых вопросов и отпуска.

В перечень новых электронных рапортов вошли:

предоставление документов для получения статуса участника боевых действий (УБД);

изменение реквизитов банковской карты;

изменение получателя денежных средств;

справка о составе семьи;

отпуск по уходу за ребенком до 6 лет.

Как отмечают в Минобороны, подача каждого из рапортов занимает всего несколько минут и сопровождается пошаговыми подсказками. Пользователи также могут посмотреть инфосправки с пояснениями относительно необходимых документов.

«Продолжаем давать защитникам и защитницам возможность закрывать различные запросы электронными рапортами, быстро и удобно. На этот раз добавили рапорт, благодаря которому можно получить документы для получения статуса УБД. Также рапорты, которые решают финансовые вопросы, например изменение номера карты или получателя денег. Последнее - актуально для всех, кто служит и финансово помогает своим родным», - сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Обновление уже доступно в App Store и Google Play.

С августа 2024 года в приложении Армия+ доступно 36 типов рапортов. С момента запуска военные подали более 530 тысяч обращений, из которых самые популярные - на оздоровительную помощь (30%), ежегодный отпуск (23%) и смену места службы (21%).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.