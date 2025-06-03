В Армія+ з’явилися п’ять нових рапортів на виплати, документи та відпустку

Армія+ додає рапорти на УБД, фінанси та відпустку з дитиною.

Фото: rbc.ua

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Міноборони повідомило про оновлення мобільного застосунку Армія+: відтепер військовослужбовці можуть подати ще п’ять нових видів рапортів. Нові функції стосуються документів, фінансових питань і відпустки.

До переліку нових електронних рапортів увійшли:

надання документів для отримання статусу учасника бойових дій (УБД);

зміна реквізитів банківської картки;

зміна отримувача грошових коштів;

довідка про склад сім’ї;

відпустка для догляду за дитиною до 6 років.

Як зазначають у Міноборони, подача кожного з рапортів займає лише кілька хвилин і супроводжується покроковими підказками. Користувачі також можуть переглянути інфодовідки з поясненнями щодо необхідних документів.

«Продовжуємо давати захисникам і захисницям можливість закривати різні запити електронними рапортами, швидко і зручно. Цього разу додали рапорт, завдяки якому можна отримати документи для набуття статусу УБД. Також рапорти, які розв’язують фінансові питання, наприклад зміну номера картки або отримувача грошей. Останнє – актуально для всіх, хто служить і фінансово допомагає своїм рідним», — повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Оновлення вже доступне в App Store та Google Play.

Із серпня 2024 року в додатку Армія+ доступно 36 типів рапортів. З моменту запуску військові подали понад 530 тисяч звернень, з яких найпопулярніші — на оздоровчу допомогу (30%), щорічну відпустку (23%) та зміну місця служби (21%).

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