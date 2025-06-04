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У Пенсійному фонді роз’яснили, який розмір виплат за лікарняними для працівників

07:18, 4 червня 2025
Розмір допомоги залежить від страхового стажу працівника і коливається від 50% до 100% середньої зарплати.
У Пенсійному фонді роз’яснили, який розмір виплат за лікарняними для працівників
Фото: Freepik
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У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області роз’яснили, як розраховується розмір виплат по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам.

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу згідно із ст. 17 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Розмір виплат за лікарняними становить:

  • 50 % середньої заробітної плати — за наявності страхового стажу до 3 років;
  • 60 % зарплати — за наявності стажу від 3 до 5 років;
  • 70 % зарплати — за наявності стажу від 5 до 8 років;
  • 100 % зарплати — за наявності стажу понад 8 років.

Раніше ми писали, чи оплачується листок непрацездатності, якщо працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці.

Додамо, чи може дружина оформити лікарняний для догляду за хворим чоловіком.

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Пенсійний фонд ПФУ лікарняні

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