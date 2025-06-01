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Працівник захворів під час щорічної відпустки — чи оплачується лікарняний

22:20, 1 червня 2025
Дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток не включаються.
Працівник захворів під час щорічної відпустки — чи оплачується лікарняний
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У Схiдному міжрегiональному управлiнні Держпрацi роз’яснили, чи оплачується листок непрацездатності, якщо працівник захворів під час перебування у щорічній відпустці.

Згідно зі ст. 78 КЗпП України, дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, до щорічних відпусток не включаються.

Якщо під час перебування в щорічній відпустці працівник захворів і в нього є документальне підтвердження – листок непрацездатності, невикористані дні такої відпустки повинні бути йому надані або шляхом продовження відпустки, або шляхом перенесення залишку відпустки на інший період, але тільки в межах 12 місяців після закінчення робочого року, за який надана така відпустка.

Рішення про продовження або перенесення відпустки приймається за згодою між працівником та роботодавцем.

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