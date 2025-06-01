Работник заболел во время ежегодного отпуска — оплачивается ли больничный

Дни временной нетрудоспособности работника, удостоверенной в установленном порядке, в ежегодные отпуска не включаются.

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В Восточном межрегиональном управлении Госслужбы по труду разъяснили, оплачивается ли больничный лист, если работник заболел во время ежегодного отпуска.

Согласно ст. 78 КЗоТ Украины, дни временной нетрудоспособности работника, подтвержденные в установленном порядке, не включаются в ежегодный отпуск.

Если во время пребывания в ежегодном отпуске работник заболел и имеет документальное подтверждение — листок нетрудоспособности, неиспользованные дни такого отпуска должны быть предоставлены либо путем продления отпуска, либо путем переноса остатка отпуска на другой период, но только в пределах 12 месяцев после окончания рабочего года, за который был предоставлен этот отпуск.

Решение о продлении или переносе отпуска принимается по согласованию между работником и работодателем.

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