Работник заболел во время ежегодного отпуска — оплачивается ли больничный

В Восточном межрегиональном управлении Госслужбы по труду разъяснили, оплачивается ли больничный лист, если работник заболел во время ежегодного отпуска.
Согласно ст. 78 КЗоТ Украины, дни временной нетрудоспособности работника, подтвержденные в установленном порядке, не включаются в ежегодный отпуск.
Если во время пребывания в ежегодном отпуске работник заболел и имеет документальное подтверждение — листок нетрудоспособности, неиспользованные дни такого отпуска должны быть предоставлены либо путем продления отпуска, либо путем переноса остатка отпуска на другой период, но только в пределах 12 месяцев после окончания рабочего года, за который был предоставлен этот отпуск.
Решение о продлении или переносе отпуска принимается по согласованию между работником и работодателем.
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