На Волыни задержали мужчину, который за $6 тысяч пытался переправить военнообязанного в Беларусь

Мужчины предложили пограничнику взятку в $3 тысячи за незаконное пересечение границы, но были разоблачены и задержаны.

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В Волынской области правоохранители разоблачили мужчину, который пытался незаконно переправить военнообязанного в Беларусь. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что 36-летний житель Камень-Каширского района за денежное вознаграждение в размере 6 тысяч долларов пытался незаконно переправить в Республику Беларусь вне официального пункта пропуска 27-летнего военнообязанного жителя этого же района.

За это мужчины передали пограничнику 3 тысячи долларов. Правоохранитель обратился с заявлением в соответствующие органы.

Оба злоумышленника были задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

По месту жительства организатора схемы проведены санкционированные обыски. Правоохранители изъяли денежные средства, которые были предметом преступления, а также мобильный телефон и транспортное средство.

Под процессуальным руководством Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 3 ст. 369 (Предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, мужчине, который пытался незаконно выехать из Украины, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 408 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о дезертирстве.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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