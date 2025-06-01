На Донетчине из-под руин многоэтажки спасли пробывшего там двое суток кота

В Донецкой области спасатели достали из-под руин кота, который провел под завалами почти двое суток.

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В Белозерском на Донетчине спасатели извлекли из-под руин живого кота. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Донецкой области.

Во время аварийно-спасательных и поисковых работ в разрушенных квартирах пятиэтажки, спасатели наткнулись на маленького, но крайне стойкого пострадавшего. Это был кот, который провел под завалами почти два дня.

Когда его наконец достали из-под обломков, испуганное животное от страха поцарапало лицо одному из спасателей.

Несмотря на травму, сотрудники службы спасли ушастого пострадавшего, который долго ждал помощи.

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