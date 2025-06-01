На Донеччині з-під руїн багатоповерхівки врятували кота, який пробув там дві доби

У Донецькій області рятувальники дістали з-під руїн кота, який провів під завалами майже дві доби.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Білозерському на Донеччині рятувальники дістали з-під руїн дістали живого котика. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Донецькій області.

Під час аварійно-рятувальних та пошукових робіт у зруйнованих квартирах п’ятиповерхівки надзвичайники натрапили на маленького, але надзвичайно стійкого постраждалого. Це був котик, який провів під завалами майже дві доби.

Коли його нарешті дістали з-під уламків, перелякана тваринка від страху подряпала обличчя одному з рятувальників.

Попри травму працівники служби врятували вухатого постраждалого, який довго чекав на порятунок.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.