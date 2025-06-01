На Волині затримали чоловіка, який за $6 тисяч намагався переправити військовозобов’язаного до Білорусі

Чоловіки запропонували прикордоннику хабар у $3 тисячі за незаконний перетин кордону, але були викриті та затримані.

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На Волині правоохоронці викрили чоловіка, який намагався незаконно переправити військовозобов’язаного до Білорусі. Про це повідомляє поліція регіону.

Встановлено, що 36-річний житель Камінь-Каширського району, за грошову винагороду у розмірі 6 тисяч доларів, намагався незаконно переправити до Республіки Білорусь поза офіційним пунктом пропуску військовозобов’язаного 27-річного жителя цього ж району.

За це чоловіки надали прикордоннику 3 тисячі доларів. Правоохоронець із заявою звернувся до відповідних органів.

Обох зловмисників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем проживання організатора схеми проведено санкціоновані обшуки. Правоохоронці вилучили грошові кошти, які були предметом злочину, а також мобільний телефон та транспортний засіб.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону їм оголошено підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 369 (Надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Окрім того, чоловікові, який намагався незаконно виїхати з України, повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 408 Кримінального кодексу України. Мова йде про дезертирство.

Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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