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В Пенсионном фонде разъяснили, какой размер выплат по больничным для работников

07:18, 4 июня 2025
Размер пособия зависит от страхового стажа работника и колеблется от 50% до 100% средней заработной платы.
В Пенсионном фонде разъяснили, какой размер выплат по больничным для работников
Фото: Freepik
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В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области разъяснили, как рассчитывается размер выплат по временной нетрудоспособности застрахованным лицам.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа согласно ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».

Размер выплат по больничным составляет:

  • 50 % средней заработной платы — при наличии страхового стажа до 3 лет;
  • 60 % зарплаты — при стаже от 3 до 5 лет;
  • 70 % зарплаты — при стаже от 5 до 8 лет;
  • 100 % зарплаты — при стаже более 8 лет.

Раньше мы писали, оплачивается ли листок нетрудоспособности, если работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске.

Добавим, может ли жена оформить больничный по уходу за больным мужем.

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Пенсионный фонд ПФУ больничные

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