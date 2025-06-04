В Пенсионном фонде разъяснили, какой размер выплат по больничным для работников

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Херсонской области разъяснили, как рассчитывается размер выплат по временной нетрудоспособности застрахованным лицам.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа согласно ст. 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании».
Размер выплат по больничным составляет:
Раньше мы писали, оплачивается ли листок нетрудоспособности, если работник заболел во время пребывания в ежегодном отпуске.
Добавим, может ли жена оформить больничный по уходу за больным мужем.
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