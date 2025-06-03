Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии ряда вакантных должностей

Суд ищет секретаря судебного заседания, помощника судьи и ряд других специалистов.

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Шевченковский районный суд г. Киева сообщил о наличии следующих вакантных должностей:

секретарь судебного заседания;

помощник судьи (гражданская и уголовная коллегии);

главный специалист отдела кадровой работы и управления персоналом;

главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;

главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;

главный специалист по связям со средствами массовой информации;

главный специалист отдела судебной статистики, обобщения судебной практики и систематизации законодательства;

главный специалист отдела документооборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан;

судебный распорядитель;

делопроизводитель;

экспедитор;

уборщица.

«Одновременно сообщаем о возможности прохождения стажировки с целью последующего замещения указанных вакантных должностей.

Более подробную информацию о занятии вакантных должностей можно получить у заместителя руководителя аппарата Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, кабинет 210, тел. (044) 298-58-68», — добавили в суде.

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