Шевченковский райсуд Киева сообщил о наличии ряда вакантных должностей

20:49, 3 июня 2025
Суд ищет секретаря судебного заседания, помощника судьи и ряд других специалистов.
Шевченковский районный суд г. Киева сообщил о наличии следующих вакантных должностей:
секретарь судебного заседания;
- помощник судьи (гражданская и уголовная коллегии);
- главный специалист отдела кадровой работы и управления персоналом;
- главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения уголовных дел;
- главный специалист отдела организационного обеспечения рассмотрения гражданских и административных дел;
- главный специалист по связям со средствами массовой информации;
- главный специалист отдела судебной статистики, обобщения судебной практики и систематизации законодательства;
- главный специалист отдела документооборота, контроля и обеспечения рассмотрения обращений граждан;
- судебный распорядитель;
- делопроизводитель;
- экспедитор;
- уборщица.
«Одновременно сообщаем о возможности прохождения стажировки с целью последующего замещения указанных вакантных должностей.
Более подробную информацию о занятии вакантных должностей можно получить у заместителя руководителя аппарата Шевченковского районного суда г. Киева по адресу: г. Киев, ул. Дегтяревская, 31-А, кабинет 210, тел. (044) 298-58-68», — добавили в суде.
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