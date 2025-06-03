Президент подписал закон о реформе оплаты труда госслужащих, который позволит повысить зарплату в аппаратах судов

Накануне к Президенту по поводу этого закона обратился Совет судей Украины.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон 4282-ІХ о реформе оплаты труда государственных служащих.

Речь идет о законопроекте 8222, который был принят в качестве закона в марте 2025 года.

Он позволяет Кабмину на период военного положения и 6 месяцев после его окончания устанавливать для госслужащих в аппаратах (секретариатах) судов дополнительные коэффициенты к должностным окладам.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Совет судей Украины 2 июня обратился к Президенту Владимиру Зеленскому по поводу подписания им закона о реформе оплаты труда госслужащих. Как отметил глава РСУ Богдан Монич, работники аппаратов судов понимают, что хоть и ненамного, но этот закон позволит повысить их заработные платы.

Ранее Государственная судебная администрация сообщила, какую заработную плату будут получать работники аппаратов местных и апелляционных судов с 1 апреля 2025 года – после запланированной даты вступления в силу нового закона. В частности, планировалось, что заработная плата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20-87% в зависимости от должности.

Согласно закону, с целью повышения должностных окладов работников аппаратов судов был поднят уровень юрисдикций судов.

Суды областного уровня, то есть апелляционные суды, отнесены к государственным органам, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Суды же районные, городские, районные в городах, горрайонные отнесены к государственным органам областного уровня.

Как сообщил 18 марта во время заседания Совета судьи Украины и. о. председателя ГСА Максим Пампура, размер должностных окладов работников аппаратов местных общих судов увеличится на 20%, в то время как апелляционных и местных специализированных суды – на 46-87% в зависимости от должности.

Деньги на соответствующее увеличение размеров должностных окладов, по словам Максима Пампуры, в наличии есть.

Апелляционные и местные специализированные суды

В частности, размер должностного оклада начальника бухгалтерии апелляционного суда или местного специализированного суда увеличится на 72%, а именно увеличится с 13 633 гривен до 23 464 гривен.

Наибольший рост размера должностного оклада будет у таких должностей как «начальник отдела внутреннего аудита», «информационная безопасность», и «организационное обеспечение выполнения функций суда».

Размер должностного оклада у указанной категории увеличится с 15 678 гривен до 29 330 гривен, то есть на 87%.

А размер должностных окладов главных специалистов апелляционных и местных специализированных судов увеличится на 72%, то есть с 13 633 гривен до 23 464 гривен.

Местные общие суды

В местных общих судах рост размера должностных окладов будет значительно меньше – на 20%, то есть в среднем на 2 тыс. гривен.

К примеру, размер должностного оклада секретаря судебного заседания увеличится с 11 362 гривен до 13 633 гривен, то есть на 2 271 гривну.

Также напомним, что госслужащие, как апелляционных судов, так и местных судов могут рассчитывать на премии в 30% от размера должностного оклада.

Отметим, что увеличение размера должностного оклада не касается работников патронатной службы, то есть помощников судей.

Одного закона может быть недостаточно

Однако другой связанный непосредственно с реформой закон 4322-IX (законопроект 9478 о соотношении рангов), также принятый в марте, пока не подписан.

Законопроект 9478 должен позволить уже сейчас поднять уровень юрисдикции для местных и апелляционных судов, обеспечив повышение должностных окладов для сотрудников аппаратов.

Так, законопроектом 9478 предусматривается дополнение пункта 14-4 переходных положений закона о госслужбе еще одной нормой, согласно которой установить, что с целью определения размеров должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, органов и учреждений системы правосудия временно, до 1 января 2026 года, суды, органы и учреждения системы правосудия, юрисдикция которых распространяется на территорию соответствующих областей и города Киева, относятся к госорганам, указанным в абзаце 4 подпункта 1 пункта 12 раздела «Заключительные положения» Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» (то есть, другие государственные органы, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины), а районные, межрайонные, районные в городах, городские, городские районные суды – к государственным органам, указанным в подпункте 2 пункта 12 раздела «Заключительные положения» указанного Закона (то есть, государственные органы, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, города Киева).

Таким образом, пока неизвестно, будет ли достаточно для повышения окладов госслужащих подписанного законопроекта 8222.

Автор: Наталя Мамченко

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