Президент підписав закон про реформу оплати праці держслужбовців, який дозволить підвищити зарплату в апаратах судів

Напередодні до Президента щодо цього закону звернулася Рада суддів України.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон 4282-ІХ про реформу оплати праці державних службовців.

Йдеться про законопроект 8222, який було ухвалено як закон у березні 2025 року.

Він дозволяє Кабміну на період воєнного стану та 6 місяців після встановлювати для держслужбовців в апаратах (секретаріатах) судів додаткові коефіцієнти до посадових окладів.

Як писала «Судово-юридична газета», Рада суддів України 2 червня звернулася до Президента Володимира Зеленського стосовно підписання ним закону про реформу оплати праці держслужбовців. Як зазначив голова РСУ Богдан Моніч, працівники апаратів судів розуміють, що хоч не набагато, але цей закон дозволить підвищити їх заробітні плати.

Раніше Державна судова адміністрація повідомила, яку заробітну плату будуть отримувати працівники апаратів місцевих та апеляційних судів з 1 квітня 2025 року – після запланованої дати набуття чинності новим законом. Зокрема, планувалося, що заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади.

Відповідно до закону, з метою підвищення посадових окладів працівників апаратів судів, було піднято рівень юрисдикцій судів.

Суди обласного рівня, тобто апеляційні суди, віднесені до державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

А суди районні, міські, районні у містах, міськрайонні віднесені до державних органів обласного рівня.

Як повідомив 18 березня під час засідання Ради судді України в. о. голови ДСА Максим Пампура, розмір посадових окладів працівників апаратів місцевих загальних судів збільшиться на 20%, тоді як апеляційних судів та місцевих спеціалізованих судів – на 46-87% в залежності від посади.

Гроші на відповідне збільшення розмірів посадових окладів, за словами Максима Пампури, є в наявності.

Апеляційні та місцеві спеціалізовані суди

Зокрема, розмір посадового окладу начальника бухгалтерії апеляційного суду або місцевого спеціалізованого суду збільшиться на 72%, а саме збільшиться з 13 633 гривень до 23 464 гривень.

Найбільший зріст розміру посадового окладу відбудеться у таких посад як начальник «відділу внутрішнього аудиту», «інформаційна безпека», та «організаційне забезпечення виконання функцій суду».

Розмір посадового окладу у зазначеної категорії збільшиться з 15 678 гривень до 29 330 гривень, тобто на 87%.

А розмір посадових окладів головних спеціалістів апеляційних та місцевих спеціалізованих судів збільшиться на 72%, тобто з 13 633 гривень до 23 464 гривень.

Місцеві загальні суди

В місцевих загальних судах зріст розміру посадових окладів буде значно меншим – на 20%, тобто в середньому на 2 тис. гривень.

Наприклад, розмір посадового окладу секретаря судового засідання збільшиться з 11 362 гривень до 13 633 гривень, тобто на 2 271 гривню.

Також нагадаємо, що держслужбовці як апеляційних судів, так і місцевих судів ще можуть розраховувати на премії у 30% від розміру посадового окладу.

Зазначимо, що збільшення розміру посадового окладу не стосується працівників патронатної служби, тобто помічників суддів.

Одного закону може бути недостатньо

Однак інший пов’язаний безпосередньо із реформою закон 4322-IX (законопроект 9478 про співвідношення рангів), також прийнятий у березні, наразі не підписаний. Законопроект 9478 має дозволити вже зараз підняти рівень юрисдикції для місцевих та апеляційних судів, забезпечивши підняття посадових окладів для працівників апаратів.

Так, законопроектом 9478 передбачається пункт 14-4 перехідних положень закону про держслужбу доповнити ще однією нормою, відповідно до якої установити, що з метою визначення розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, органів та установ системи правосуддя тимчасово, до 1 січня 2026 року, суди, органи та установи системи правосуддя, юрисдикція яких поширюється на територію відповідно областей і міста Києва, відносяться до держорганів, зазначених в абзаці 4 підпункту 1 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (тобто, інші державні органи, юрисдикція яких поширюється на всю територію України), а районні, міжрайонні, районні у містах, міські, міськрайонні суди – до державних органів, зазначених у підпункті 2 пункту 12 розділу «Прикінцеві положення» зазначеного Закону (тобто, державні органи, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, міста Києва).

Таким чином, наразі невідомо, чи достатньо буде для підвищення окладів держслужбовців підписаного законопроекту 8222.

Автор: Наталя Мамченко

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