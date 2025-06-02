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Рада суддів звернулася до Президента щодо підписання закону про реформу оплати праці держслужбовців

17:50, 2 червня 2025
Прийнятий закон про реформу оплати праці державних службовців було спрямовано на підпис Володимиру Зеленському ще 17 березня – планувалося, що він набере чинності з 1 квітня і дозволить дещо підвищити зарплати в апаратах судів.
Рада суддів звернулася до Президента щодо підписання закону про реформу оплати праці держслужбовців
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Рада суддів України 2 червня звернулася до Президента Володимира Зеленського стосовно підписання ним закону про реформу оплати праці держслужбовців.

Як писала «Судово-юридична газета», відповідний законопроект 8222 Верховна Рада у другому читанні ухвалила 11 березня 2025 року.

17 березня цей закон 4282-ІХ було спрямовано на підпис Президенту.

Закон мав набрати чинності з 1 квітня 2025 року, за виключенням деяких норм. Однак станом на 2 червня цей закон не підписано.

«Закон перебуває на підписі у Президента. Працівники апаратів судів розуміють, що хоч не набагато, але цей закон дозволить підвищити їх заробітні плати. Зволікання не покращує ситуацію. Тому закликаємо підписати ухвалений закон» – пояснив ситуацію голова Ради суддів Богдан Моніч.

Раніше Державна судова адміністрація повідомила, яку заробітну плату будуть отримувати працівники апаратів місцевих та апеляційних судів з 1 квітня 2025 року – після запланованої дати набуття чинності новим законом. Зокрема, планувалося, що заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади. Державна судова адміністрація навіть висловила вдячність уряду та народним депутатам за прийняття цього закону. Однак з невідомих причин із підписанням закону ситуація затягнулася.

В свою чергу, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов зазначив, що вже «з другого кварталу 2025 року має бути забезпечений конкурентний рівень суддівської винагороди для суддів та заробітної плати для працівників апарату судів з урахуванням навантаження, значущості та відповідальності роботи». Це передбачає Дорожня карта з питань верховенства права, яку схвалив Кабмін для подальших перемовин з ЄС.

2 червня Денис Маслов спочатку повідомив, що законопроект 8222 підписаний, втім, потім виправив своє повідомлення.

Автор: Наталя Мамченко

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суддя держслужбовці держслужба Рада суддів України Володимир Зеленський

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