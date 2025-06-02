Чи дозволяється збільшення робочого часу для неповнолітніх на об’єктах критичної інфраструктури

Неповнолітнім заборонено збільшувати тривалість робочого часу навіть на об’єктах критичної інфраструктури.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності у Чернівецькій області надало роз’яснення щодо тривалості робочого часу для неповнолітніх працівників, залучених до роботи на об’єктах критичної інфраструктури.

Збільшення норми робочого часу для таких працівників — заборонено.

Як зазначається, відповідно до статті 51 Кодексу законів про працю України, робочий час для осіб віком від 16 до 18 років не може перевищувати 36 годин на тиждень.

Для працівників віком від 15 до 16 років, а також учнів 14–15 років, які працюють у період канікул, максимальна тривалість — 24 години на тиждень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.