Разрешается ли увеличение рабочего времени для несовершеннолетних на объектах критической инфраструктуры

Несовершеннолетним запрещено увеличивать продолжительность рабочего времени даже на объектах критической инфраструктуры

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Управление инспекционной деятельности в Черновицкой области предоставило разъяснение по поводу продолжительности рабочего времени для несовершеннолетних работников, привлеченных к работе на объектах критической инфраструктуры.

Увеличение нормы рабочего времени для таких работников запрещено.

Согласно статье 51 Кодекса законов о труде Украины, рабочее время для лиц в возрасте от 16 до 18 лет не может превышать 36 часов в неделю.

Для работников от 15 до 16 лет, а также учащихся 14–15 лет, работающих в период каникул, максимальная продолжительность — 24 часа в неделю.

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