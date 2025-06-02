Кого в первую очередь ДПС включает в свой план-график проверок — разъяснение

Налогоплательщиков проверяют с разной частотой в зависимости от уровня риска: с низким риском — не чаще раза в 3 года.

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Налоговая служба в Черновицкой области объясняет, кого в первую очередь ДПС включает в свой план-график проверок.

Отмечается, что в соответствии с абзацами первого – третьего п. 77.2 НКУ в план-график проведения документальных плановых проверок отбираются налогоплательщики, имеющие риск относительно неуплаты налогов и сборов, невыполнение другого законодательства, контроль за которым возложен на контролирующие органы.

Периодичность проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков определяется в зависимости от степени риска в деятельности таких налогоплательщиков, которая делится на высокую, среднюю и незначительную.

Налогоплательщики с незначительной степенью риска включаются в план-график не чаще раза в три календарных года, средним – не чаще раза в два календарных года, высоким – не чаще одного раза в календарный год.

Порядок формирования и утверждения плана-графика, перечень рисков и их разделение по степеням устанавливаются центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализование государственной финансовой политики.

Порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков утвержден приказом Минфина от 02.06.2015 №524 (в редакции приказа Минфина от 07.09.2020 №548) (далее – Порядок №524).

Перечень рисков и их разделение по степеням значимости (высокий, средний, незначительный) определен Порядком №524.

План-график документальных плановых проверок на текущий год обнародуется на официальном вебпортале ГНС согласно абзацу третьему п. 1 разд. И Порядка №524 до 25 декабря года, предшествующего году, в котором будут проводиться такие документальные плановые проверки. Обновление годового плана-графика осуществляется при его корректировке.

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