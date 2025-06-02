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Налоговая объяснила, облагаются ли алименты военным сбором

21:03, 2 июня 2025
Алименты, выплачиваемые налогоплательщику согласно решению суда или по добровольному решению сторон в суммах, определенных Семейным кодексом, не облагаются налогом на военный сбор.
Налоговая объяснила, облагаются ли алименты военным сбором
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Налоговая служба в Херсонской области разъясняет, облагаются ли алименты военным сбором.

Отмечается, что в соответствии с требованиями Налогового кодекса военным сбором облагаются доходы, определённые в ст. 163 НКУ. К ним, в частности, относится общий месячный или годовой налогооблагаемый доход гражданина, в состав которого входят виды доходов, перечисленные в пп. 164.2.1 – 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 НКУ.

В указанный выше перечень включаются другие доходы, кроме тех, которые определены в ст. 165 НКУ, как предусмотрено пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 НКУ.

Таким образом, в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход не включаются алименты, выплачиваемые согласно решению суда или по добровольному согласию сторон в суммах, определённых в соответствии с Семейным кодексом, включая алименты, выплачиваемые нерезидентом.

Кроме того, освобождаются от налогообложения военным сбором доходы, которые согласно разд. IV НКУ не включаются в общий налогооблагаемый доход гражданина (не подлежат налогообложению или облагаются по ставке 0%), за исключением доходов, указанных в пп. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165 НКУ, пп. 3 и 4 п. 170.13¹ ст. 170 НКУ и п. 14 подп. 1 разд. XX «Переходные положения» НКУ.

Также от налогообложения военным сбором освобождаются и другие доходы, указанные в НКУ.

Учитывая вышеизложенное, сумма дохода в виде алиментов, выплачиваемых плательщику налога согласно решению суда или по добровольному соглашению сторон в суммах, определённых СКУ, не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход, то есть не облагается военным сбором.

Следовательно, алименты, выплачиваемые плательщику налога согласно решению суда или по добровольному соглашению сторон в суммах, определённых СКУ, не подлежат налогообложению военным сбором.

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