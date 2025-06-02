Податкова служба у Херсонській області пояснює, чи оподатковуються аліменти військовим збором.

Зазначається, що згідно з вимогами Податкового кодексу військовим збором обкладаються доходи, визначені у ст. 163 ПКУ. Це, зокрема, загальний місячний або річний оподатковуваний дохід громадянина, до складу якого входять види доходів, перелічені у пп. 164.2.1 – 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

До зазначеного вище переліку включаються інші доходи, крім визначених у ст. 165 ПКУ, що передбачені пп. 164.2.20 п. 164.2 ст. 164 ПКУ.

Так, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються аліменти, які виплачуються згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом, у тому числі аліменти, що виплачуються нерезидентом.

Разом з тим звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розд. IV ПКУ не включаються до загального оподатковуваного доходу громадянина (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за ставкою 0%), крім доходів, зазначених у пп. 165.1.36 п. 165.1 ст. 165 ПКУ, пп. 3 і 4 п. 170.13 прим. 1 ст. 170 ПКУ та п. 14 підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Крім того, звільняються від оподаткування військовим збором і інші доходи, зазначені в ПКУ.

Враховуючи зазначене, сума доходу у вигляді аліментів, що виплачується платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених СКУ, не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, тобто не оподатковується військовим збором.

Отже, аліменти, які виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених СКУ, не оподатковуються військовим збором.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.